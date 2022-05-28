Відкриють у найближчі дні: на трасі Київ-Чоп відновлять міст біля Стоянки

Міжнародна траса Київ – Чоп поступово відновлюється. Найближчими днями відкриється міст біля села Стоянка. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі інформаційного телемарафону.

– Найближчим часом буде відкриття мосту біля Стоянки. Ця переправа важлива – нею скористатися зможуть і водії вантажівок. Це перший такий міст, який дозволить вантажівкам проїжджати міжнародною трасою без об’їздів, – зазначив міністр.

За його словами, вже розпочали розбір завалів мосту через Десну біля Чернігова на трасі Київ – Чернігів. На місці зруйнованої переправи зроблять нову протягом 2-3 місяців, хоча і вона буде тимчасовою. Після цього розпочнеться будівництво основного мосту.

Після бойових дій в Україні відновили проїзд популярною міжнародною трасою Київ-Ковель. Раніше Олександр Кубраков розповів, що за довжиною автодороги було знищено 4 штучні споруди – три в Київській області, і одна в Житомирській.

На кінець травня трасою Київ-Ковель повністю відновили рух, нехай і тимчасовими переправами. Наприклад, тимчасовий міст через річку Ірша збудували за три тижні – за допомогою плит, щебеню та бетону.

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