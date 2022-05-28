Май, 28 в 16:36

Российские захватчики полностью заблокировали выезд из оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

— В оккупированной Херсонской области пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают назад, — отметил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Также он добавил, что враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины.

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— Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. От отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы. Предварительно, есть раненые среди гражданского населения, — заявил Назаров.