Отказывается стареть и новая любовь: жизнь и творчество Катрин Денев

Сегодня ей 75 лет , 60 из которых она на экране. Катрин Денев отмечает юбилей.

Холодная и неприступная француженка – на экране с легкостью перевоплощается в нежную или распущенную, драматическую или комедийную героиню. Сама Денев говорит, бывает в разном настроении. Но никогда не скучает.

Катрин взлетела на олимп славы, горячо любила, родила двоих детей, и пережила потерю сестры.

От застенчивой и неуверенной в самую красивую женщину планеты и талантливую актрису.

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Талантливая актриса, икона стиля и красоты. В 75 Катрин отказывается стареть. Достаточно часто появляется на первых страницах журналов, не пропустит ни одного показа любимого дома моды – Yves Saint Laurent. Но настоящее счастье дарят не экран или стильное платье, а семья. Мама, которой уже 107 лет. Двое детей, шестеро внуков. Фешенебельное жизни в Париже. И новая любовь, как сплетничает пресса.

К слову, французская актриса Катрин Денев, которая ранее заявила, что мужчины имеют право приставать к женщинам, теперь извинилась перед жертвами сексуального насилия.

Опубликовано Октябрь, 22 в 13:43



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