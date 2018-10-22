Відмовляється старіти і має нове кохання: життя та творчість Катрін Деньов

Сьогодні їй 75 років, 60 з яких вона на екрані. Катрін Деньов відзначає ювілей.

Холодна і неприступна француженка – на екрані з легкістю перевтілюється на ніжну чи розбещену, драматичну чи комедійну героїню. Сама Деньов каже, буває у різному настрої. Але ніколи не нудьгує.

Катрін злетіла на олімп слави, палко кохала, народила двох дітей, і пережила втрату сестри.

Від сором’язливої та невпевненої до найкрасивішої жінки планети і талановитої акторки.

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Талановита акторка, ікона стилю і краси. У 75 Катрін відмовляється старіти. Досить часто з’являється на перших шпальтах журналів, не пропустить жодного показу улюбленого дому моди – Yves Saint Laurent. Але справжнє щастя дарує не екран чи стильна сукня, а сім’я. Мама, якій вже 107 років. Двоє дітей, шестеро онуків. Фешенебельне життя у Парижі. І нове кохання, як пліткує преса.

До слова, французька актриса Катрін Деньов, яка раніше заявила, що чоловіки мають право приставати до жінок, тепер вибачилася перед жертвами сексуального насильства.

Опубліковано Жовтень, 22 в 13:43



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