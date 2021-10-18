Отказывают даже тяжелобольным: больницы Харькова переполнены Covid-пациентами

В Харькове очень сложная ситуация с коронавирусом. Больницы переполнены. Пациенты жалуются на отказы в госпитализации, даже инфицированным с критически низкой сатурацией.

В городскую больницу №17, которая должна принимать больных коронавирусом, госпитализируют только пациентов без вируса, ведь места для Covid-больных закончились еще на выходных.

В воскресенье госпитализации больных почти остановились во всей области, хотя на бумаге свободных коек в медучреждениях почти 1,5 тыс.

Такая ситуация может быть из-за того, что в регионе не хотят вводить красную зону, объясняют аналитики.

Родственники больных разрывают телефоны волонтеров в поисках кислородных концентраторов. Те, что есть на сохранении в поликлиниках, получить почти нереально, говорят волонтеры.

Ситуация с коронавирусом осложняется еще и тем, что основной поставщик кислорода в Украине Днепровский завод остановился на ремонт. В горсовете признают, что это проблема, однако обещают — людей без кислорода не оставят. Правда, где его будут искать, объяснить не смогли.

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