Відмовляють навіть важкохворим: лікарні Харкова переповнені Covid-пацієнтами

У Харкові надзвичайно складна ситуація з коронавірусом. Лікарні переповнені. Пацієнти скаржаться на відмови в госпіталізації, навіть інфікованим з критично низькою сатурацією.

До міської лікарні №17, яка має приймати хворих на коронавірус, госпіталізують лише пацієнтів без вірусу, адже місця для Covid-хворих закінчилися ще на вихідних.

У неділю госпіталізації хворих майже зупинилися у всій області, хоча на папері вільних ліжок у медзакладах майже 1,5 тис.

Така ситуація може бути через те, що у регіоні не хочуть запроваджувати червону зону, пояснюють аналітики.

Родичі хворих розривають телефони волонтерів у пошуках кисневих концентраторів. Ті, що є на збереженні в поліклініках, отримати майже нереально, кажуть волонтери.

Читайте Харків і Одеса відкриють додаткові лікарні для хворих на коронавірус

Ситуація з коронавірусом ускладнюється ще й тим, що основний постачальник кисню в Україні Дніпровський завод зупинився на ремонт. У міськраді визнають, що це проблема, однак обіцяють – людей без кисню не залишать. Щоправда, де його братимуть, пояснити не змогли.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.