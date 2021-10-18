Відмовляють навіть важкохворим: лікарні Харкова переповнені Covid-пацієнтами
У Харкові надзвичайно складна ситуація з коронавірусом. Лікарні переповнені. Пацієнти скаржаться на відмови в госпіталізації, навіть інфікованим з критично низькою сатурацією.
До міської лікарні №17, яка має приймати хворих на коронавірус, госпіталізують лише пацієнтів без вірусу, адже місця для Covid-хворих закінчилися ще на вихідних.
У неділю госпіталізації хворих майже зупинилися у всій області, хоча на папері вільних ліжок у медзакладах майже 1,5 тис.
Така ситуація може бути через те, що у регіоні не хочуть запроваджувати червону зону, пояснюють аналітики.
Родичі хворих розривають телефони волонтерів у пошуках кисневих концентраторів. Ті, що є на збереженні в поліклініках, отримати майже нереально, кажуть волонтери.
Ситуація з коронавірусом ускладнюється ще й тим, що основний постачальник кисню в Україні Дніпровський завод зупинився на ремонт. У міськраді визнають, що це проблема, однак обіцяють – людей без кисню не залишать. Щоправда, де його братимуть, пояснити не змогли.