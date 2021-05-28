Отдых на Азовском море: цены на жилье в Кирилловке и Мариуполе

Отдых в Кирилловке 2021 будет немного дороже из-за роста стоимости жилья, однако цены на питание и на другие услуги останутся на уровне прошлого лета. Популярные курорты Азовского моря уже готовятся приветствовать туристов, среди них — Мариуполь, Урзуф и Мелекино.

На одной из баз Кирилловки зимой мощные штормы разрушили пляж. Из-за этого цены на отдых здесь обещают оставить, как в прошлом году — от 150 до 500 грн.

А вот в другом отеле стоимость немного повысили. За номер с холодильником, телевизором, интернетом, кондиционером пока просят 200 грн с человека. В разгар сезона — будет в два раза дороже. Это на 50 грн больше, чем в прошлом году. Причина — подорожание коммуналки.

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В рестораторах обещают оставить цены на уровне прошлого года, все из-за огромной конкуренции. Например, за порцию домашнего борща просят 60 грн.

Готовятся к туристическому сезону и в Мариуполе. После длительного простоя оживают и курортные поселки — Мелекино, Белосарайская коса и Урзуф. Этим летом гостям предлагают жилье от 100 до 1,2 тыс. грн. Уже в июне откроются бары, развлекательные парки и детские площадки.

Отдых возле Черного моря

Готовятся к старту туристического сезона и в Николаевской области.

На популярных курортах проводят ремонты и закупают антисептики.

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