Відпочинок на Азовському морі: ціни на житло у Кирилівці та Маріуполі

Відпочинок у Кирилівці 2021 буде трішки дорожчим через зростання вартості житла, проте ціни на харчування та на інші послуги залишаться на рівні минулого літа. Популярні курорти Азовського моря уже готуються вітати туристів, з-поміж них – Маріуполь, Урзуф та Мелекіне.

На одній із баз Кирилівки взимку потужні шторми зруйнували пляж. Через це ціни на відпочинок тут обіцяють лишити, як торік – від 150 до 500 грн.

А от в іншому готелі вартість трішки підвищили. За номер з холодильником, телевізором, інтернетом, кондиціонером наразі просять 200 грн з людини. У розпал сезону – буде вдвічі дорожче. Це на 50 грн більше, ніж торік. Причина – здорожчання комуналки.

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У ресторанах обіцяють залишити ціни на рівні минулого року, все через шалену конкуренцію. Наприклад, за порцію домашнього борщу просять 60 грн.

Готуються до туристичного сезону і у Маріуполі. Після тривалого простою оживають і курортні селища – Мелекіне, Білосарайська коса та Урзуф. Цього літа гостям пропонують житло від 100 до 1,2 тис. грн. Уже у червні відкриються бари, розважальні парки та дитячі майданчики.

Відпочинок біля Чорного моря

Готуються до старту туристичного сезону і в Миколаївській області.

На популярних курортах проводять ремонти та закуповують антисептики.

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