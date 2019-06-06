Как проверить туроператора и на что обратить внимание, покупая путевку

Десятки сорванных туров, тысячи туристов застряли в аэропорту. Ежегодно отпуск украинцам портят те, которые должны его организовывать: туроператоры и авиаперевозчики.

Пассажиры же должны помнить: если вылет задержали, авиакомпания вас должна покормить, дать возможность дважды бесплатно позвонить. Если рейс отложили на день, поселить в гостиницу и обеспечить трансфером. И обо всем отчитаться Госавиаслужбе. Однако, эксперты говорят, все красиво только на бумаге. Банковская гарантия слишком мала. А четкого механизма защиты туриста нет.

Лицензию туроператора можно проверить на сайте Минэкономразвития. А еще, прежде чем покупать тур, эксперты советуют почитать форумы. Там обо всех мошенниках уже давно написали.

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Скандалов в прошлом году было особенно много. Поэтому в этом году правительство усилило требования к организаторам отдыха. От туроператоров требуют раскрыть имена агентов, с которыми работают. Ведь агентом может притвориться любой мошенник: им не нужно получать лицензию на работу.

За восемь и два часа до вылета операторы должны проверять информацию о рейсе

А если рейс задерживается более чем на четыре часа, сообщить на своем сайте и доложить Минекономрозвитию. И главное – постоянно иметь на счетах 20 тыс. евро банковской гарантии. На экстренный случай.

Ужесточили требования и к авиакомпаниям. Ведь те часто берут заказы, которые не могут выполнить, потом говорят, что самолет сломался. Если он действительно сломался, то, сколько продлится ремонт, не всегда сообщают.

К слову, Кабмин ужесточил требования к работе туроператоров.

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