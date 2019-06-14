Відпочинок на озері Світязь: сучасна набережна та оновлена каналізація

Перлина Волині – озеро Світязь готується зустрічати відпочивальників. Тут вперше почали прокладати каналізацію, адже роками сотні баз відпочинку довкола озера та місцеві жителі зливали нечистоти у вигрібні ями. Вже збудували понад 30 кілометрів мереж. Вдалося це завдяки європейському проекту, де 90 % фінансують вони, а 10 – бюджети різних рівнів.

Центральний пляж – найпопулярніше місце серед відпочивальників. Тут останні приготування – прокладають доріжки, облаштовують літні кафе.

Ще рік тому у пік сезону набережною було ані пройти, ані проїхати. Та нині тут вимощені бруківкою тротуари, зручний паркінг, ліхтарі. На пляж завезли білого піску, встановили смітники, лави та біотуалети.

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Оновити вже вдалося майже півтора кілометра набережної, у найближчих планах ще стільки ж. А дорогу вздовж центрального пляжу хочуть зробити пішохідною для туристів, проклавши об’їзд іншим селом.

Світязь люблять за його мілководдя – тут дуже зручно відпочивати з дітками, вода в озері швидко нагрівається. За сезон відпочивають сотні тисяч туристів.

Ціни на житло цього сезону поки не підвищували

Замовити двомісну кімнату в приватній садибі можна за 500-600 грн, у місцевих готелях – вдвічі дорожче. Якщо винаймати цілий будиночок на кілька сімей – коштуватиме приблизно 2,5 тис. Та в липні, коли наплив туристів на Шацьких найбільший – вартість житла зросте відсотків на 20. Та цінами відпочивальників не налякати. Поніжитися у теплих хвилях найглибшого озера України щороку з’їжджається дедалі більше людей з різних куточків України та з-за кордону.

К слову, Затока – селище в Одеській області, яке щороку приймає тисячі українських та іноземних туристів. Факти ICTV розкажуть про пляжі Затоки, варіанти житла і розваг.

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