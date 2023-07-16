Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться

Шацкие озера ждут туристов, но на пляжах людей мало. Есть такие базы отдыха, что за первый летний месяц не приняли еще ни одного отдыхающего, часть вообще не открылась. Хотя к туристическому сезону все приготовились.

Когда-то, устланные отдыхающими пляжи вокруг самого глубокого озера Украины Свитязя, почти пустые. Несмотря на разгар туристического сезона, людей немного. Сейчас сюда едут преимущественно на выходные и когда солнечная погода.

— Люди приезжают на 2-3 дня, чтобы развеяться, получить положительные эмоции. Мы понимаем, что война — все свободно. Заполняемость бывает на 2-3 дня максимум, — говорит владелица базы отдыха Вера.

Озеро набралось воды и уже довольно теплое. Улучшается и сервис вокруг. Цены на жилье никто не поднимал. Владельцы усадеб понимают — людям сейчас трудно. Поселиться на Шацких озерах можно от 150 грн от человека, если же снимать дом на несколько семей — это будет стоить от 2 тыс. грн.

Есть чем развлечься и поклонникам активного отдыха. Хотя веломаршруты, учитывая близость к границе с Беларусью, несколько подкорректировали, как и путешествия по воде на байдарках.

Дискотеки и различные массовые развлечения здесь отменены. Да и сами туристы теперь отдыхают по другому.

— С хорошим настроением приезжают отдыхать. Конечно, те, кто из городов, они ежедневно слышат сирены. У нас очень контингент людей изменился, с востока Украины много, — говорит администратор базы отдыха Елена Герасимчук.

Специализированных укрытий для туристов немного, признают в общине. Большинство баз отдыха пользуется правилом двух стен. Ведь пока все усилия бросили на обустройство таких безопасных мест в школах и садиках.

Если до большой войны Шацкие озера за сезон посещали сотни тысяч туристов со всей Украины, то сейчас и считать никто не берется, людей немного. Однако местные уверяют — среди живописной природы, тишины и покоя, здесь каждый найдет отдых по душе, который поможет хотя бы на мгновение забыть о тяжелых мыслях, окрепнуть и дальше идти к победе.

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