Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

На Закарпатье, несмотря на войну, можно отдохнуть и душой, и телом. Это относительно безопасный регион, где есть все условия восстановить силы и справиться со стрессом. Хотя сейчас туристов здесь мало, приезжают только украинцы, и то в основном на несколько дней.

Одни едут в Карпаты, чтобы просто выспаться, другие ищут уединения в небольших горных селах. Там много уютных усадеб. Кто ищет развитый сервис, выбирает популярные курорты. Но в любом случае горы на Закарпатье поражают, особенно туристов с равнинной Украины.

На Закарпатье есть много промаркированных туристических маршрутов различной сложности. А еще украинцы здесь любуются озерами и стремительными потоками, дегустируют домашнее вино и вкусные блюда. И обязательно посещают одно из природных чудес Украины — бурный водопад Шипот. Самые смелые здесь даже купаются.

— Нам очень нравится это место. Очень приятно, уютно, люди замечательные, край живописный. Чтобы отдохнуть есть. Даже в таких условиях войны — перезагрузиться и снова к делам, — говорит турист из Киева Александр Пяскин.

В этом регионе альтернатива морю — бассейны. Здесь больше всего в Украине термальных источников. Целебная вода — теплая и холодная, имеет разную минерализацию и химический состав. Ее пьют и в ней купаются.

— Различные температуры в разных бассейнах, посещение за один раз водоемов разных температур, хорошо влияет на состояние нервной системы и иммунной системы. Приводит к равновесию и закаляет нервную систему, что особенно важно в настоящее время, — отмечает медицинский директор центра оздоровления термального курорта Петр Ткачук.

Стоимость отдыха здесь не изменились. Два часа в термальных бассейнах стоят 300 грн.

Большинство владельцев туристических объектов учитывают низкую финансовую состоятельность украинцев. Поэтому цен не повышают, они довоенные. Сутки в зеленой усадьбе стоят от 250 грн с человека. В гостинице — от 750 грн. Обед — от 100 грн, ужин — 150 грн. В сфере туризма сейчас не зарабатывают. Радуются, если могут покрыть расходы.

Постоянная тревожность негативно влияет на людей. Поэтому психологи советуют отдых. Хотя бы короткая смена места и обстановки помогает приобрести силы — для дальнейшего противостояния врагу.

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