Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися

Шацькі озера чекають на туристів, але на пляжах людей обмаль. Є такі бази відпочинку, що за перший літній місяць не прийняли ще жодного відпочивальника, частина взагалі не відкрилася. Хоча до туристичного сезону усі приготувалися.

Колись, встелені відпочивальниками пляжі довкола найглибшого озера України Світязя, майже порожні. Попри розпал туристичного сезону, людей небагато. Нині сюди їдуть переважно на вихідні та коли сонячна погода.

– Люди приїжджають на 2-3 дні, щоб розвіятися, отримати позитивні емоції. Ми розуміємо, що війна – все вільно. Заповнюваність буває на 2-3 дні максимум, – каже власниця бази відпочинку Віра.

Озеро набралося води і вже доволі тепле. Покращується й сервіс довкола. Ціни на житло ніхто не підіймав. Власники садиб розуміють – людям нині важко. Замешкати на Шацьких озерах можна від 150 грн від людини, якщо ж винаймати будинок на декілька сімей – це коштуватиме від 2 тис. грн.

Є чим розважитися і шанувальникам активного відпочинку. Хоча веломаршрути, зважаючи на близькість до кордону з Білоруссю, дещо підкорегували, як і подорожі водою на байдарках.

Дискотеки та різні масові розваги тут скасовані. Та й самі туристи тепер відпочивають по іншому.

– З хорошим настроєм приїжджають відпочивати. Звісно, що ті, хто з міст, вони щодня чують сирени. В нас дуже контингент людей змінився, зі сходу України багато, – каже адміністраторка бази відпочинку Олена Герасимчук.

Спеціалізованих укриттів для туристів небагато, визнають у громаді. Більшість баз відпочинку користується правилом двох стін. Адже поки всі зусилля кинули на облаштування таких безпечних місць у школах та садочках.

Якщо до великої війни Шацькі озера за сезон відвідували сотні тисяч туристів з усієї України, то нині й рахувати ніхто не береться, людей небагато. Однак місцеві запевняють – серед мальовничої природи, тиші та спокою, тут кожен знайде відпочинок до душі, який допоможе бодай на мить забути про тяжкі думки, зміцніти й далі йти до перемоги.

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