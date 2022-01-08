Отдых на Закарпатье: цены, развлечения и что посмотреть

Закарпатье зимой колоритное и волшебное. Рыхлый снег, свежий морозный воздух – пейзажи у самого высокогорного в Украине Синевирского озера неповторимы, как в сказке.

Синевирское озеро покрылось льдом и снегом. Рядом с озером водопад Белый зверь. Вода течет из скал, между пихтами и буками. В морозы здесь причудливы ледовые фигуры.

Закарпатье зимой – это еще купание в горячих чанах и открытых термальных бассейнах. Душистый глинтвейн и целебный чай на морозе.

Недалеко от Синевирского озера есть две большие гостиницы и 70 уютных зеленых усадеб. Цены в этом сезоне почти такие же, как и в прошлом.

– Здесь я вообще очень приятно удивлен, 600 грн в сутки. Соотношение цена-качество здесь на самом высоком уровне.

Дешевле всего поселиться в доме рядом с хозяевами – за 200 грн с человека. Или арендовать на компанию коттедж с тремя спальнями за 1700 грн.

В Синевирской Поляне много колоритных хижин, где готовят блюда горцев.

— Супчик с белыми грибами, банош с брынзой и шкварками, грибочки белые в сметане. А это наши драники, которые очень любят туристы, с белыми грибами.

Самый дешевый завтрак обойдется в 60 грн, ужин почти в 200.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.