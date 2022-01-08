Відпочинок на Закарпатті: ціна, розваги та що подивитися

Закарпаття взимку колоритне і чарівне. Пухкий сніг, свіже морозне повітря – пейзажі біля найвисокогірнішого в Україні Синевирського озера неповторні, як у казці.

Синевирське озеро вкрилося кригою і снігом. Поруч з озером водоспад Білий звір. Вода тече зі скель, між смереками й буками. У морози тут химерні льодові фігури.

Закарпаття взимку – це ще й купання в гарячих чанах та відкритих термальних басейнах. Запашний глінтвейн і цілющий чай на морозі.

Неподалік Синевирського озера є два великі готелі та 70 затишних зелених садиб. Ціни цього сезону майже такі ж, як і торік.

– Тут я взагалі дуже приємно здивований, 600 грн за добу. Співвідношення ціна-якість тут на найвищому рівні.

Найдешевше поселитися в будинку поруч з господарями – за 200 грн з людини. Або ж орендувати на компанію котедж з трьома спальнями за 1700 грн.

У Синевирській Поляні багато колоритних колиб, де готують страви горян.

– Супчик з білими грибами, банош з бринзою і шкварками, грибочки білі у сметані. А це наші деруни, які дуже полюбляють туристи, з білими грибами.

Найдешевший сніданок обійдеться у 60 грн, вечеря майже 200.

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