Отдых в Будапеште: рождественская ярмарка и карта для туристов

За праздничным настроением стоит ехать в Венгрию. В Будапеште улицы и площади сияют новогодними украшениями. Здесь работают рождественские ярмарки. Они самые интересные в Европе, говорят туристы. Именно здесь вполне можно почувствовать национальный венгерский колорит. Попробовать непревзойденные местные блюда и купить оригинальные подарки. На ярмарке на площади Верешмарти (Vörösmarty) местные умельцы продают уникальные товары, изготовленные вручную.

В Будапеште повсюду ощутимое приближение праздников

На центральных площадях сказочные домики с едой, напитками и сувенирами. Старейшая ярмарка Будапешта на площади возле Дуная. Туристы называют его еще и самым интересным в Европе.

Резчики, кузнецы, гончары, ткачи и стеклодувы. Свои изделия продают 120 мастеров со всей Венгрии. Специальная комиссия отобрала только тех, кто передает венгерские традиции. Качество сувениров – высокое.

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За один сувенир ручной работы мастер просит от семи до тридцати пяти евро.

На ярмарке есть вышитые скатерти и полотенца, керамические кувшины и тарелки, изысканные изделия из фарфора, сумки и всякие мелочи.

Будапештские рождественские ярмарки – это рай для гурманов. Здесь сладости, сыры, колбаски. Особенно подходит венгерский боб-гуляш. В мороз лучше согревает глинтвейн и традиционный бальзам Уникум.

Сэкономить туристам поможет абонемент Будапешт карт. Его продают в информационных центрах. Карточка трех видов. Самая дешевая – 22 евро, гарантирует бесплатный проезд в транспорте. Вход в семнадцати музеев, одной купальни и скидки на ярмарках и в ресторанах до пятидесяти процентов.

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