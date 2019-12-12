Как живут бакинцы и что скрывается за небоскребами Азербайджана

Там проходят гонки Формулы-1, а на открытие стадиона приезжает Леди Гага. Азербайджан считается одной из самых богатых постсоветских стран – благодаря запасам нефти и газа. А еще третье десятилетие республикой руководит династия Алиевых. О президенте здесь говорят или хорошо, или ничего.

Говорить о жизни в стране на камеру большинство боятся.

Фешенебельные дома и современные кварталы, такой центр Баку. Но большинство квартир до сих пор не заселены – слишком дорогое жилье. Шаг в сторону и картинка резко меняется. Неподалеку настоящие трущобы. Но они здесь не надолго, уверяют чиновники.

Адиль здесь провел всю свою жизнь. Его район называется Советский, дома соседей, которые жили напротив, уже снесли. Вместо них – парк. По азербайджанскому законодательству государство обязано компенсировать потерю жилья по рыночной стоимости. Но обычно людям предлагают мизерные деньги.

Благодаря запасам нефти и газа Азербайджан должен быть одной из самых богатых постсоветских стран. Нефтяные вышки здесь повсюду. И экономика Азербайджана слишком зависима от углеводородов – это 92% экспорта. Поэтому когда 2014года цены на нефть снизились – уровень жизни в стране тоже упал.

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Большинство местных работает в такси, на строительстве или в торговле. Работу найти нелегко. Особенно в провинции. Поэтому многие едут в столицу. Сейчас, по неофициальным данным, в Баку более 4 млн человек. Много и переселенцев.

В комнате ютятся семь человек. Аббас вместе с семьей 26 лет назад бежал от войны в Нагорном Карабахе. Кухня и туалет в конце коридора. И люди ожидают новое жилье, ибо так обещал президент.

Живет на пенсию почти три тыс. грн и помощь от государства. Ежемесячно каждый беженец получает 500 гривен. Денег, говорит, хватает, потому что ни в комнату, ни за коммуналку эти люди не платят.

И для остальных бакинцев коммуналка не дорогая. Алена вместе с мужем и двумя детьми живет в обычном квартале Баку. Больше всего платят за интернет с телевидением. Ежемесячно 500 грн. Недешевый и свет.

В летние месяцы, когда мы пользуемся кондиционером, то приходит 20 манат – это 360 грн. А в такие, когда не пользуемся кондиционером и не холодно не жарко, то 12 – 11 манат. Счет нам пришел 2 маната – это 32 грн в месяц за воду. При том, что стиральная машина три раза в сутки, посуда и душ каждый день.

Дешевле, чем в Украине, и продукты, особенно фрукты и овощи. Так, килограмм гранат стоит 8 грн, мандарины по 14. А вот мед здесь дорогой, за литр 600 грн.

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