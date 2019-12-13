Собственная Венеция и башня XII века: что посмотреть в Баку

Город, где была пробурена первая в мире нефтяная скважина и заработанный стартовый капитал для Нобелевского фонда. Город, где есть собственная Венеция и башня XII века, истинного назначения которой никто не знает. Все это Баку – столица Азербайджана. Туристам есть на что посмотреть, а гостеприимство местных никого не оставит равнодушными.

В отличие от современных районов Баку, в старом городе извилистые и запутанные улочки. Поэтому здесь легко заблудиться. Нынешнюю столицу так проектировали еще в VIII веке и не случайно.

Именно в Старом городе два памятника из списка ЮНЕСКО. Дворец Ширваншахов – бывшая резиденция правителей Ширвана, возведенная XIV века, после переноса столицы в Баку. Здесь жилье, мечеть, усыпальница и баня. Неподалеку главная достопримечательность города – Девичья башня. По одной из легенд ее построил шах, который решил жениться на собственной дочери. И в знак протеста она прыгнула с башни в Каспийское море.

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Немало туристов можно встретить и на отреставрированной музейной улочке, где снимали легендарную Бриллиантовую руку. Три года назад на месте той самой аптеки, где снимали эпизод фильма, местный житель открыл кафе. Есть отдельная фотозона с известными актерами.

Архитектурное чудо Баку – центр культуры имени Гейдара Алиева. Перед удивительным зданием целая выставка современных азербайджанских художников. Речь идет про пламенные башни, небоскребы высотой 190, 160 и 140 метров. Они сплошь покрыты светодиодными экранами, поэтому ночью транслируют невероятное шоу.

А вот чтобы почувствовать сполна восточный колорит, надо идти на базар. Панах здесь торгует уже не один год. Убеждает, кто постоянно ест местные фрукты – не будет болеть никогда.

Сами же бакинцы очень гостеприимные – без чашки чая не отпустят. Его здесь пьют круглосуточно. Отличить подделку напитка могут сразу.

А вечером местные советуют насладиться прогулкой по Приморскому бульвару.

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