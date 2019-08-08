Отдых в Грузии 2019: древние христианские храмы и города в скалах

Грузия уникальна своей архитектурой. Страна сумела сохранить исторический колорит, при этом активно развивает современную инфраструктуру.

По-настоящему почувствовать уникальность грузинской старины можно почти в каждом регионе, потому что она имеет собственные архитектурные особенности. Правда, в этой стране старину охраняют, а современность развивают. Грузия на фоне других постсоветских республик активно меняется.

Город в скале – называют крепостью Бога – Уплисцихе.

История этих пещер достигает 2 века до Рождества Христова. Храмы, дома, улицы, площади – все рукотворное.

Последний раз профессиональный путешественник Владимир был в Уплисцихе 8 лет назад.

Говорит, здесь все поменялось кардинально. Ранее туристы просто платили за вход. Сейчас для них обустроили не только безопасные смотровые площадки – есть магазин, конференц-зал и аудиогиды. Такие инфо-центры есть рядом с каждым туристическим объектом.

Еще одна святыня Храм Джвари – одна из древнейших христианских церквей. Расположенная над городком Мцхета – первой столицей Грузии. Стоит окунуться в сплетение улиц старого города, чтобы почувствовать дыхание веков. Резные двери и дворики, как порталы в прошлое.

Смотрите: Каникулы в США и Канаде: как работает реабилитационная программа для детей Донбасса

Отдыхать можно круглый год. Климат здесь мягче, чем в Украине: благодаря горному воздуху легче переносится летняя жара, а зима преимущественно похожа на золотую осень. Удобнее всего добраться самолетом. А уже дальше – на авто – дороги здесь идеальные.

Напомним, Факты ICTV писали о Криничном – бессарабском село, где готовят самую вкусную баранину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.