Каникулы в США и Канаде: как работает реабилитационная программа для детей Донбасса

Каникулы в США, Канаде или одной из европейских стран – такая возможность недавно открылась для украинских детей из зоны боевых действий.

Программа От семьи к семье – это христианский проект социальной реабилитации для детей, переживших ужасы войны.

Зарубежные каникулы – от нескольких недель до двух месяцев.

С момента основания на каникулах на западе побывали уже 1821 ребенок.

Лана Максимишин-Руденко решилась на участие, когда увидели фото детей из Донбасса, услышала их истории. Говорит, сначала было страшно, но с Алексеем и она, и ее двое детей, и муж, быстро нашли общий язык. Этим летом он приехал уже во второй раз.

Мальчик заметил, поездки в Канаду помогли ему определиться с целями в жизни. Прежде хочет получить хорошее образование.

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Лана надеется, что участие в программе поможет Алексею изменить свою жизнь к лучшему. Но, говорит, и ее семье этот опыт – только на пользу.

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