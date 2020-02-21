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Площадь Гроте Маркт и башня Белфорт – куда пойти и что посмотреть в Брюгге

Старинные дома, извилистые улочки и запутанные каналы. Сказочный город Брюгге связывают 54 моста. Некоторые здания стоят прямо на воде. Поэтому, недаром его называют Северной Венецией.

Там был важный порт, но до XVI века река обмелела, уровень воды в каналах значительно снизился. Брюгге потерял свое значение. Новую известность он получил уже как туристический город.

Свое знакомство туристы начинают с площади Гроте Маркт. Она была центром средневекового города. Здесь и мэрия и суд. А еще символ независимости Брюгге.

Вблизи еще одна центральная площадь – Бург. Здесь городская ратуша, самая красивая в Бельгии. Неподалеку Базилика Святой Крови Христовой.

Весь исторический центр Брюгге внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь здесь сохранились целые кварталы со старинной застройкой.

Факты ICTV ранее писали о том, что посмотреть в Баку.

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