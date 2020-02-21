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Площа Гроте Маркт та вежа Белфорт – куди піти та що подивитись у Брюгге

Старовинні будинки, звивисті вулички та заплутані канали. Казкове місто Брюгге зв’язують 54 мости. Деякі будівлі стоять просто на воді. Тож, недаремно його називають Північною Венецією.

Там був важливий порт, але до XVI століття річка обміліла, рівень води в каналах значно знизився. Брюгге втратив своє значення. Знову популярність він здобув вже як туристичне місто.

Своє знайомство туристи починають з площі Гроте Маркт. Вона була центром середньовічного міста. Тут і мерія і суд. А ще символ незалежності Брюгге.

Поблизу ще одна центральна площа – Бург. Тут міська ратуша, найкрасивіша у Бельгії. Неподалік Базиліка Святої Крові Христової.

Весь історичний центр Брюгге внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Адже тут збереглися цілі квартали зі старовинною забудовою.

Факти ICTV раніше писали про те, що подивитись у Баку.

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