Отдых в Аскании-Новой: что посмотреть и цены

Одно из 7 природных чудес Украины заповедник Аскания-Нова массово принимает туристов. Здесь невероятно пахнет цветущий степь. А на искусственном озере гнездятся тысячи редких птиц. У павлинов – брачный период. Их танцы завораживают посетителей.

Во время фотосафари на специальном авто покажут копытных в полудикой среде. Аутентичный вид – семья серых коров посреди степи – можно наблюдать только в Аскании. Реликтовая порода мирно сосуществует с азиатскими водяными буйволами. У куланов, сайгаков и бизонов только родилась дети. Наблюдать вблизи за их жизнью в стаде – настоящее удовольствие.

В этом году Аскания-Нова празднует сто лет образования государственного заповедника. Хотя дендропарк барон Фридрих Фальц-Фейн заложил еще раньше. В конце XIX века в степи он создал настоящий лес на искусственном орошении. Сейчас здесь более тысячи видов деревьев и кустарников со всего мира. А степь можно осматривать из искусственных курганов с настоящими половецкими бабами.

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Заповедник предлагает пять различных экскурсий – каждая продолжительностью 2,5 часа. Стоимость билета для взрослого – 65 грн, детский – 45 грн. Прогуляться с экскурсоводом по дендропарку и зоопарку – на 5 грн дороже. Автосафари в степь – 120 грн с человека. В память местные предлагают оригинальные сувениры. Магнитик – 30 грн, рога и брелки – от 50 грн.

С любых транспортных узлов в заповедник ехать два часа. Дорога лучше со стороны Чаплинки. Заповедник можно осмотреть за день. Или продлить удовольствие от общения с природой и остаться на выходные. Ночь в единственном в поселке отеле обойдется в 650 грн. Местные предлагают кровати за 150 грн. Аренда квартиры – от 500 грн. Туристический сезон в Аскании продолжается до середины ноября.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как браконьеры убили почти 90 слонов в заповеднике дикой природы.

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