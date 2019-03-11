Заповедник Аскания Нова: как спасают и выращивают животных

Заповедник Аскания Нова известный как зверинец, где животные обитают в дикой степи. Здесь занимаются еще и наукой. Здесь в неволе разводят и размножают животных, под угрозой вымирания, а потом еще и расселяют по миру.

Например, сайгаков, которые почти исчезли с территории Украины в конце 19 века, теперь благодаря исследователям удастся вернуть в дикую природу.

Чтобы дикие животные не боялись транспортировки в клетках, их надо вырастить в неволе. Ученые изобрели, чем заменить материнское молоко. Рецепт смеси теперь важное достояние заповедника.

Первыми в дикую природу, на родину в Монголию, 27 лет назад вернули два десятка чистокровных лошадей Пржевальского. Сейчас серые гуси, красные утки, бизоны, антилопы, лани, пятнистые и благородные олени с Аскании украшают коллекции частных зверинцев Закарпатья, Одессе, Днепре, Харькове и Киеве, а сайгаками интересуются американцы, китайцы и казахи.

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