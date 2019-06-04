Відпочинок в Асканії-Новій: що подивитися та ціни

Одне із 7 природних чудес України заповідник Асканія-Нова масово приймає туристів. Тут неймовірно пахне квітучий степ. А на штучному озері гніздяться тисячі рідкісних птахів. У павичів – шлюбний період. Їхні танці зачаровують відвідувачів.

Під час фотосафарі на спеціальному авто покажуть копитних у напівдикому середовищі. Автентичний краєвид – родина сірих корів посеред степу – можна спостерігати тільки в Асканії. Реліктова порода мирно співіснує з азійськими водяними буйволами. У куланів, сайгаків і бізонів щойно народилася малеча. Спостерігати зблизька за їхнім життям у стаді – справжнє задоволення.

Цьогоріч Асканія-Нова святкує сто років утворення державного заповідника. Хоча дендропарк барон Фрідріх Фальц-Фейн заклав ще раніше. Наприкінці ХІХ століття серед степу він створив справжній ліс на штучному зрошенні. Нині тут понад тисячу видів дерев і чагарників з усього світу. А степ можна оглядати зі штучних курганів із справжніми половецькими бабами.

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Заповідник пропонує п’ять різних екскурсій – кожна тривалістю 2,5 години. Вартість квитка для дорослого – 65 грн, дитячий – 45 грн. Прогулятися з екскурсоводом по дендропарку і зоопарку – на 5 грн дорожче. Автосафарі у степ – 120 грн з людини. На згадку місцеві пропонують оригінальні сувеніри. Магнітик – 30 грн, роги і брелки – від 50 грн.

З будь-яких транспортних вузлів до заповідника їхати дві години. Дорога краща з боку Чаплинки. Заповідник можна оглянути за день. Або подовжити задоволення від спілкування з природою і залишитись на вихідні. Ніч у єдиному в селищі готелі обійдеться у 650 грн. Місцеві пропонують ліжка за 150 грн. Оренда квартири – від 500 грн. Туристичний сезон в Асканії триває до середини листопада.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як браконьєри вбили майже 90 слонів у заповіднику дикої природи.

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