Отдых в Батуми: трансфер, погода и что посмотреть

Грузинский Батуми – в пятерке лучших морских курортов в бархатный сезон. Город комфортный и интересный в любое время года. Белая дама Черного моря, как называют свой город местные, опередила курорты Италии, Португалии, Греции и Испании. Ежегодно сюда едет все больше туристов, которых Батуми не устает приятно удивлять.

Город Батуми – это настоящая жемчужина Аджарии, автономной республики в составе Грузии. Летом сюда едут на море, зимой отдыхают в горах, а в межсезонье туристов поражают многочисленные достопримечательности, старинная и современная архитектура и яркие фестивали. Гостям здесь рады всегда. Детали в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как провести уикенд в Грузии.

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