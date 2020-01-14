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Аджарское хачапури и горы. Как провести уикенд в Грузии

Море, горы, водопады, первый частный музей, а еще хачапури и вино. Грузинская Аджария – рай для туристов даже зимой. Сейчас там, на термометре не менее 15 градусов тепла, а значит можно сполна насладиться отдыхом и окунуться в атмосферу гостеприимного места.

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Грузины – самая гостеприимная нация: издавна, когда закладывали фундамент дома – одну комнату всегда планировали для гостя, которого здесь ждали и искренне были ему рады. Поэтому угощают и развлекают от всего сердца. Смотрите больше в сюжете Ирины Цымбал.

Факты ICTV ранее писали о том, что посмотреть в Баку.

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