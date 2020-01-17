Відпочинок в Батумі: трансфер, погода і що подивитися

Грузинський Батумі – у п’ятірці кращих морських курортів в оксамитовий сезон. Місто комфортне та цікаве у будь-яку пору року. Біла дама Чорного моря, як називають своє місто місцеві, випередила курорти Італії, Португалії, Греції та Іспанії. Щороку сюди їде все більше туристів, яких Батумі не втомлюється приємно дивувати.

Місто Батумі – це справжня перлина Аджарії, автономної республіки у складі Грузії. Влітку сюди їдуть на море, взимку відпочивають у горах, а у міжсезоння туристів вражають численні пам’ятки, старовинна і сучасна архітектура та яскраві фестивалі. Гостям тут раді завжди. Деталі у сюжеті Ірини Цимбал.

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