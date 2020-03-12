Відродження кораблебудування: як миколаївський завод Океан створює судна

Миколаїв готується повернути славу міста кораблебудування. Завод Океан після зміни власника нарощує обсяги виробництва. Нині тут будують баржі, модернізують і ремонтують судна, виготовляють мости. Кваліфіковані працівники почали повертатись додому з іноземних верфей, де вони працювали у роки занепаду українського суднобудування.

Заводу Океан майже 70 років. Ще 20 років тому у цехах одночасно будувались 27 суден. Але за останні 10 років російський власник довів підприємство до банкрутства. Із 4 тис. працівників залишилось 100. Деталі у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, у портах України запроваджують контроль суден через коронавірус.

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