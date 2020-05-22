Відсутність ремонту та порушення під час будівництва – чому в Одесі руйнуються будівлі

Одеса руйнується на очах, по черзі валяться старі будівлі, які роками ніхто не ремонтує і не збирається це робити найближчим часом, вперто сунуться до морських обривів і вілли, зведені з усіма порушеннями, аби тільки море з балкону було видно.

За цей місяць стався уже четвертий обвал будівлі. Цього разу не витримав будинок, де проживало 35 людей. Споруді рівно 100 років, визнали її аварійною ще 17 років тому.

Аби зберегти архітектурну спадщину Одеси, міська влада запустила програму з реставрації історичної частини, що розрахована на 3 роки. На рік виділятиметься з бюджету міста 400 млн грн. Докладніше про ситуацію з аварійними будинками в Одесі дивіться у сюжеті Назара Бурхана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки.

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