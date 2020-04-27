Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відсутність ринків у плані виходу з карантину: українські аграрії вийшли на пікет

Аграріям Херсонщини одним із перших уривається терпець. Тож попри карантин, сотні селян перекрили міжнародну трасу. Тутешній оптовий ринок працює, але на ньому немає покупців. Дрібні ринки по всій країні зачинені через карантин, тож підприємці теж нічого не купують. Городину доводиться віддавати за безцінь або ж просто викидати.

У Чернівцях десятки підприємців оточили будівлю обладміністрації. І уряд таки дозволить відкрити продовольчі ринки. Уже в середу Кабінет міністрів розглядатиме це питання на засіданні, і до кінця тижня підприємці розпочнуть роботу.

Подробиці – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Львові штрафували ринки за порушення карантину.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Доставка та напівготові страви. Як виживає ресторанний бізнес на карантині
Доставка та напівготові страви. Як виживає ресторанний бізнес на карантині
Головне – навчання і підтримка. Що робити бізнесу під час карантину
Головне – навчання і підтримка. Що робити бізнесу під час карантину
Влада повинна підтримувати великий український бізнес – Сергій Ліщина
Влада повинна підтримувати великий український бізнес – Сергій Ліщина
Орієнтація на медицину та доставку. Як підприємці пристосовуються до карантину
Орієнтація на медицину та доставку. Як підприємці пристосовуються до карантину
Ресторани 11 міст України отримають безкоштовну підтримку від МЕТРО
Ресторани 11 міст України отримають безкоштовну підтримку від МЕТРО
Без поліції, але в масках. Як працюють ринки перед Великоднем
Без поліції, але в масках. Як працюють ринки перед Великоднем
Ринкам заборонили працювати на період карантину в Україні
Ринкам заборонили працювати на період карантину в Україні
18% малих підприємств закриються назавжди: як карантин вплине на бізнес в Україні
18% малих підприємств закриються назавжди: як карантин вплине на бізнес в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка