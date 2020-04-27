Відсутність ринків у плані виходу з карантину: українські аграрії вийшли на пікет

Аграріям Херсонщини одним із перших уривається терпець. Тож попри карантин, сотні селян перекрили міжнародну трасу. Тутешній оптовий ринок працює, але на ньому немає покупців. Дрібні ринки по всій країні зачинені через карантин, тож підприємці теж нічого не купують. Городину доводиться віддавати за безцінь або ж просто викидати.

У Чернівцях десятки підприємців оточили будівлю обладміністрації. І уряд таки дозволить відкрити продовольчі ринки. Уже в середу Кабінет міністрів розглядатиме це питання на засіданні, і до кінця тижня підприємці розпочнуть роботу.

Подробиці – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Львові штрафували ринки за порушення карантину.

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