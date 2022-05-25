Май, 25 в 14:25

Санкции против России необходимо перевести на более высокий уровень, сделав их жестче.

В этом убежден министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Но для этого партнерам стоит, прежде всего, признать, что Украина победит, считает глава ведомства.

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– Никто на Западе не надеялся, что мы даже три дня войны переживем. Даже самые лучшие друзья Украины в мире все еще сомневаются, победим ли мы в этой войне. Но если вы четко признаете, что победит Украина, то изменится и политика ваших государств, и будут активнее проходить поставки оружия, – заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе Дмитрий Кулеба.

В основе санкций, уверен министр МИД, должен быть простой принцип – остановить российский экспорт и нефти, и газа.

Пока, говорит глава Министерства иностранных дел, президент РФ Владимир Путин прекрасно чувствует себя в своем бункере, не видя, что экономика рушится.

– А нам необходимо остановить торговлю товаров, потому что каждый, кто работает с россиянами, инвестирует в поддержку военной машины РФ. Если помнить, что нам необходимо убить российскую экономику, то и санкции будут жестче, – убежден Дмитрий Кулеба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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