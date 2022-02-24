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Факты / Видео / Анна Бурлацка

Войска РФ захватили Чернобыль — детали

Анна Бурлацка Відеоредактор

Российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы на территории Украины. Боевики направили свои силы, чтобы захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники отдают жизнь за то, чтобы трагедия 1986 года не повторилась.

Глава государства подчеркнул, что сообщил об агрессивных действиях российско-оккупационных войск премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

Кроме того, в Глухове Вооруженные силы Украины применили противотанковые ракетные комплексы Javelin и обезвредили колонну техники Российской Федерации – 15 боевых танков Т-72.

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