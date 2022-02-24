Війська РФ захватили Чорнобиль – деталі

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли на території України. Бойовики спрямували свої сили, щоб захопити Чорнобильську атомну електростанцію.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наші захисники віддають життя за те, щоб трагедія 1986 року не повторилася.

Глава держави наголосив, що повідомив про агресивні дії російсько-окупаційних військ прем’єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон.

Крім того, у Глухові Збройні сили України застосували протитанкові ракетні комплекси Javelin та знешкодили колону техніки Російської Федерації – 15 бойових танків Т-72.

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