Он вел за собой людей! История выдающегося украинского защитника Да Винчи

К сожалению, война оставляет шрамы, которые не заживают. 7 марта стало известно о гибели добровольца, уроженца Прикарпатья Героя Украины — Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи. Он был активным участником Революции Достоинства и украинско-российской войны.

Легендарного воина знал каждый украинец.

В 2014 году, восемнадцатилетний участник революции Достоинства Дмитрий прямо с Майдана добровольцем ушел на фронт. Тогда защищал одно из самых горячих направлений – Пески.

В том же году получил тяжелое ранение танковым снарядом. Через несколько месяцев после реабилитации вернулся на передовую, потому что не мог сидеть на месте, когда враг пытается захватить его Родину.

Полномасштабное вторжение Да Винчи застал в Луганской области, близ Счастья. Впоследствии его подразделение избивало врага на Изюмском и Запорожском направлениях.

Участвовал в контрнаступлении ВСУ на Слобожанщине. Вместе с бойцами своего батальона стал ударной силой в Балаклейской операции на Харьковщине, в которой ему удалось переправиться на другой берег реки Оскил и освободить Купянск-Узловой, ряд других населенных пунктов.

Дима был тем, кто вел за собой. За любимым на фронт медиком поехала и его девушка Алина. На войне они пытались изменить к лучшему родную страну. Хотя сами сменяли и друг друга. Дмитрий был другом и для журналистов, с 2014 года документировавших все преступления россиян.

В 2021 году президент Владимир Зеленский отметил Дмитрия Коцюбайло званием Герой Украины. И он не на словах, а заплатив высокую цену Да Винчи доказал, что настоящие Герои — Герои до последнего.

Сейчас на входе в сельсовет в родном селе Бовшев, в Ивано-Франковской области флаг с черной лентой. А в школе возле фотографии Дмитрия, которую установили еще год назад, горит лампадка.

– Каждый односельчанин гордится им и будем помнить, он всегда в наших сердцах. Трудно говорить. Трудно, – рассказывает Ольга Рижко, староста села Бовшев.

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