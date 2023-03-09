Він вів за собою людей! Історія видатного українського захисника Да Вінчі

На жаль, війна залишає шрами, що не гояться. 7 березня стало відомо про загибель добровольця, уродженця Прикарпаття Героя України — Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Він був активним учасником Революції Гідності й українсько-російської війни.

Ця звістка відбирає мову. Легендарного воїна знав чи не кожен українець.

2014 року, вісімнадцятирічний учасник революції Гідності Дмитро просто з Майдану добровольцем пішов на фронт. Тоді боронив один з найгарячіших напрямків — Піски.

Того ж року зазнав важкого поранення танковим снарядом. Через кілька місяців після реабілітації повернувся на передову, бо не міг сидіти на місці, коли ворог намагається захопити його Батьківщину.

Повномасштабне вторгнення Да Вінчі застав на Луганщині, поблизу Щастя. Згодом його підрозділ бив ворога на Ізюмському та Запорізькому напрямках.

Брав участь у контрнаступі ЗСУ на Слобожанщині.

Разом із бійцями свого 1 батальйону став ударною силою у Балаклійській операції на Харківщині, у якій йому вдалось переправитись на інший берег річки Оскіл та звільнити Куп’янськ-Вузловий, низку інших населених пунктів.

Дмитро був тим, хто вів за собою. За коханим на фронт, медиком поїхала і його дівчина Аліна. На війні вони намагались змінити на краще рідну країну. Хоча самі змінювали й один одного.

Дмитро був другом й для журналістів, які з 2014 року документували усі злочини росіян.

2021 року президент Володимир Зеленський відзначив Дмитра Коцюбайла званням Герой України. І він не на словах, а заплативши найвищу ціну Да Вінчі довів, що справжні Герої — Герої до останнього.

Нині на вході до сільради у рідному селі Бовшів, на Івано-Франківщині прапор з чорною стрічкою. А в школі, біля фотографії Дмитра, яку встановили ще рік тому горить лампадка.

– Кожен односельчанин пишається ним і будемо пам’ятати, він завжди в наших серцях. Важко говорити. Важко, – розповідає Ольга Ріжко, староста села Бовшів.

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