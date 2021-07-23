Создано украинскими защитниками: как Украина планирует поддерживать бизнес ветеранов

Создано защитниками: как Украина планирует поддерживать бизнес ветеранов

В Украине планируют активно поддерживать ветеранский бизнес, популяризировать и придавать ему особый статус.

Накануне Министерство по делам ветеранов Украины, фонд Вернись живым, Торгово-промышленная палата Украины и ОО Ассоциация предпринимателей ветеранов АТО подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве.

На форуме представители власти и организаций представили бренд Создано защитниками, которым уже до конца года будут маркировать пищевую и сувенирную продукцию наших военнослужащих. Больше о том, как будут развивать ветеранское предпринимательство — далее в материале Фактов ICTV.

В Киеве Министерство ветеранов подписало меморандум с общественными организациями о поддержке бывших бойцов ООС и АТО для развития собственного дела. Церемония состоялась в Ветеран хабе — это совместный проект Фонда Елены Пинчук, Фонда Виктора Пинчука и общественной организации Побратими.

На встрече обнародовали рекомендации — как искать и привлекать инвестиции для стартапов, создавать собственный бренд. На западе Министерство по делам ветеранов представило бренд Создано защитниками. Именно этим логотипом вскоре будут обозначать сувенирную и пищевую продукцию, произведенную бывшими военными.

По статистике, в западных странах треть ветеранов стремится заниматься собственным бизнесом, поскольку не хотят работать на кого-то. Украинские ветераны — не исключение.

Преимущественно после службы защитники хотят открывать собственные агрофирмы, небольшие предприятия, туристический или кузнечный бизнес, создавать патриотическую, текстильную и пищевую продукцию.

Чтобы поддержать такие инициативы, государство планирует упорядочить ветеранское предпринимательство на законодательном уровне, и предоставлять нашим защитникам все необходимые инструменты — от образования до менторства.

Продвигать свой бизнес под логотипом Сделано ветеранами планирует Денис. После службы мужчина начал дело по изготовлению особых сувениров, детских развивающих игрушек и музыкальных шкатулок, воспроизводящих классические мелодии, украинские и зарубежные известные песни.

— Мы стараемся использовать экологически чистые продукты и интегрировать их в высокотехнологичные изделия. Мы обсудили возможные пути — как продвигать ветеранские изделия в торговых сетях, а также планы на то, какие перспективы в целом у бренда, созданного ветеранами, — рассказал он.

Поэтому представители министерства пообещали, что до конца этого года на полках крупных торговых сетей появится продукция наших защитников со специальными логотипами.

Тем ветеранам, которые только планируют реализовать свою идею — будут предоставлять профессиональные консультации по вопросам предпринимательства и помогут получить необходимое бизнес-образование, чтобы их дела процветали и развивались.

Читайте В Украине создадут фонд для ветеранов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.