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Факти / Відео / Україна
Дарина Реготун |

Вінницький Veteran Hub за рік здійснив понад 2 тис. послуг для ветеранів

Veteran Hub у Вінниці відзначає річницю із дня утворення. Його відкрили під час пандемії, але попри це волонтери все ж змогли надати допомогу ветеранам та їхнім рідним.

Там вони  змогли побачитися з бойовими побратимами, отримати юридичну підтримку чи пораду психолога.

Загалом волонтери надали понад 2 тис. послуг. Також ветеранам допомагають знайти роботу. Усе це безкоштовно.

Вінницький хаб обслуговує весь західний регіон. Такі установи діють також у Києві та Дніпрі.

Veteran Hub – це спільний проект фондів Олени Пінчук, Віктора Пінчука та громадської організації Побратими.

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