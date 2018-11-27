Винтерра. Легенда сказочного края: новое ЗD-шоу на ВДНХ

История о любви, семью и магию, которая погрузит вас в детство. Уже 14 декабря на столичном ВДНХ состоится премьера нового ЗD-шоу “Винтерра. Легенда сказочного края “. Это новая история от создателей хорошо известных постановок Стражи мечты и Дом таинственных приключений.

Новый сюжет, новые актеры и танцовщики, и к тому же впервые на сцене не только будут танцевать, но и петь.

А ЗD-графика в сочетании со сногсшибательными трюками под потолком, зрелищными танцами и магической музыкой не оставит равнодушным ни одного зрителя.

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На создание сюжета Константина Томильченко вдохновили сказки, которые он часто читает маленькой дочери. История Винтерра – о мальчике, который через свое равнодушие теряет младшего брата и отправляется на его поиски. На пути его ждет множество приключений и испытаний, но, в конце концов, добро и любовь побеждают.

Билет на Винтерра станет прекрасным подарком к праздникам. Продлится шоу до 20 января 2019-го.

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Опубликовано Ноябрь, 27 в 18:17



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