Винтерра. Легенда сказочного края: новое ЗD-шоу на ВДНХ
История о любви, семью и магию, которая погрузит вас в детство. Уже 14 декабря на столичном ВДНХ состоится премьера нового ЗD-шоу “Винтерра. Легенда сказочного края “. Это новая история от создателей хорошо известных постановок Стражи мечты и Дом таинственных приключений.
Новый сюжет, новые актеры и танцовщики, и к тому же впервые на сцене не только будут танцевать, но и петь.
А ЗD-графика в сочетании со сногсшибательными трюками под потолком, зрелищными танцами и магической музыкой не оставит равнодушным ни одного зрителя.
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На создание сюжета Константина Томильченко вдохновили сказки, которые он часто читает маленькой дочери. История Винтерра – о мальчике, который через свое равнодушие теряет младшего брата и отправляется на его поиски. На пути его ждет множество приключений и испытаний, но, в конце концов, добро и любовь побеждают.
Билет на Винтерра станет прекрасным подарком к праздникам. Продлится шоу до 20 января 2019-го.
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