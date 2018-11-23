Звери из гирлянд и иллюминации. Как Европа готовится к Рождеству

Европа в предвкушении Рождества, ежедневно там зажигают новые праздничные огни. Накануне иллюминацию запустили в Париже – на знаменитых Елисейских полях. Честь нажать кнопку в этом году выпала легендарному дизайнеру Карлу Лагерфельду. Он сделал это в обществе мэра французской столицы Анн Идальго.

И 400 деревьев знаменитой улицы украсили гирлянды с мириадами красных лампочек. Любоваться ими жители города и гости смогут до конца рождественско-новогодних праздников.

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А в британской столице своя магия. Лондонский зоопарк, так сказать, живет двойной жизнью. Днем там можно традиционно полюбоваться живыми животными. А вот вечером – волшебными. Сделанными из много километров гирлянд, сплетенных в фигуры зверей. Над разработкой и созданием композиции работали несколько месяцев. Ведь нужно было сделать так, чтобы она была впечатляющей для посетителей и одновременно не мешала жителям в клетках и вольерах.

А в Бельгии собрались 40 скульпторов из разных уголков мира – чтобы принять участие в фестивале снежных и ледяных скульптур. Они создадут сказочную страну, реальности которой предоставят трехмерное видео и светодиодное освещение.

К слову, куда поехать на Католическое рождество 2018 – недорогие туры.

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