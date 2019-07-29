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Отечественная ГТС снова нужна Газпрому: для чего и преимущества для Украины

Украинская газовая труба вдруг снова понадобилась россиянам. Газпром, который угрожает остановить транзит уже в следующем году, в настоящее время резко увеличил прокачку топлива нашей ГТС. Потому что свой морской газопровод Северный поток снова ремонтирует. Суточные объемы транзита нашей трубой выросли на четверть.

Эксперты констатируют: надежность и функциональность украинской ГТС несравненно выше чем морские трубопроводы. Надеются, что это окончательно поймут и оценят в Европе. А Украина таки получит новый контракт с Газпромом по рыночным, европейским правилам.

Показательно, что эта остановка Северного потока, по которому ЕС получает из России 170 млн кубометров газа в сутки, пришлась на трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС. Поэтому Киев получил возможность вновь продемонстрировать: наша труба надежнее и функциональнее любых морских потоков.

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Нынешнее увеличение объемов транзита наших газовиков вовсе не отягощяет. Потому что украинская ГТС обладает резервными мощностями, которые кратно превышают всю пропускную способность Северного потока. При этом ремонтировать ее можно без остановки транзита.

Отечественные газовики надеются, что европейские партнеры еще раз убедятся в преимуществах украинского маршрута и помогут сохранить транзит ним и со следующего года.

Газпром не спешит заключать новый контракт с Нафтогазом и угрожает вообще прекратить прокачку. Специалисты отмечают: такой сценарий ударит не только по Украине, но и по Европе. Ведь Газпром будет иметь монополию по поставкам газа в ЕС.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что будет с ГТС Украины без Газпрома.

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