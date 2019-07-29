Вітчизняна ГТС знову потрібна Газпрому: навіщо та переваги для України

Українська газова труба раптом знову знадобилася росіянам. Газпром, який погрожує зупинити транзит уже наступного року, нині різко збільшив прокачку палива нашою ГТС. Бо свій морський газопровід Північний потік знову ремонтує. Добові обсяги транзиту нашою трубою зросли на чверть.

Експерти констатують: надійність і функціональність української ГТС незрівнянно вища за морські трубопроводи. Сподіваються, що це остаточно зрозуміють і оцінять в Європі. А Україна таки отримає новий контракт із Газпромом за ринковими, європейськими правилами.

Показово, що ця зупинка Північного потоку, по якому ЄС отримує з Росії 170 млн кубометрів газу на добу, припала на тристоронні переговори щодо долі української ГТС. Тож Київ дістав можливість знову продемонструвати: наша труба надійніша й функціональніша за будь-які морські потоки.

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Нинішнє збільшення обсягів транзиту наших газовиків зовсім не обтяжили. Бо українська ГТС володіє резервними потужностями, які кратно перевищують усю пропускну спроможність Північного потоку. При цьому ремонтувати її можна без зупинки транзиту.

Вітчизняні газовики сподіваються, що європейські партнери ще раз пересвідчаться у перевагах українського маршруту і допоможуть зберегти транзит ним і з наступного року.

Газпром не поспішає укладати новий контракт із Нафтогазом і погрожує взагалі припинити прокачку. Фахівці наголошують: такий сценарій вдарить не лише по Україні, а й по Європі. Адже Газпром матиме монополію з постачання газу до ЄС.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що буде з ГТС України без Газпрому.

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