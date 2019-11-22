Почему восьмой год не работает отель Одесса и когда его откроют

Кроме моря, Дерибасовской и Дюка в Одессе в начале двухтысячных появилась еще одна визитная карточка – отель Одесса, расположенный на морском вокзале. Но он приобрел дурную славу, ведь последние 8 лет заведение не работает и разрушается прямо на глазах.

Когда-то одну из самых дорогих гостиниц Одессы пытались реанимировать, однако денег на это не нашли. Но недавно им заинтересовался иностранный инвестор.

Смотрите: Просроченные огнетушители и комнаты без окон: пожарная безопасность в хостелах Киева

Отель Одесса – чуть ли не на каждом плакате и фото, представляющих курортный город на берегу моря. Но здание в аварийном состоянии, с фасада 20-этажки падают плиты.

Внутри здания осыпаются потолок и стены, вода залила оконные рамы, кондиционеры съедает ржавчина. В номерах стоят кровати, телевизоры и мебель, такое впечатление, будто посетителей внезапно эвакуировали.

На строительство крупнейшей гостиницы в Одесской области потратили 24 млн грн. Заказчик – Одесский морской торговый порт.

Заведение открыли 2001 года, впоследствии около года им руководил мировой гостиничный оператор – Кемпинский. Но за десятилетия из-за конфликта между совладельцами заведение закрылось.

Во время реконструкции должны были заменить фасад, сеть водоснабжения, канализацию и отопление. Но денег так и не нашли. Архитекторы уверяют, что отель возвели с нарушениями. Сооружение не должно быть выше здание морского вокзала и размещено оно на насыпных грунтах.

Только концессия может спасти небоскреб на берегу моря – убеждены в Министерстве инфраструктуры. Говорят, уже есть заинтересованные. Поэтому шансы, что иностранный арендатор сможет вернуть заведение к жизни и подарить ему 5 звезд.

Напомним, во Львове хотят построить высотку между двумя аварийными домами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.