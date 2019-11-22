Візитівка міста розвалюється на очах. Чому восьмий рік не працює готель Одеса

Окрім моря, Дерибасівської та Дюка в Одесі на початку двохтисячних з’явилась ще одна візитівка – готель Одеса, розташований на морському вокзалі. Втім набув він дурної слави, адже останні 8 років заклад не працює і руйнується просто на очах.

Колись один із найдорожчих готелів Одеси намагалися реанімувати, втім грошей на це не знайшли. Та нещодавно ним зацікавився іноземний інвестор.

Дивіться: Прострочені вогнегасники та кімнати без вікон: пожежна безпека у хостелах Києва

Готель Одеса – ледь не на кожному плакаті й фото, що презентують курортне місто на березі моря. Але будівля в аварійному стані, з фасаду 20-поверхівки падають плити.

Всередині будівлі осипаються стеля та стіни, вода залила віконні рами, кондиціонери з’їдає іржа. У номерах стоять ліжка, телевізори та меблі, таке враження, ніби відвідувачів раптово евакуювали.

На будівництво найбільшого готелю в Одеській області витратили 24 млн грн. Замовник – Одеський морський торговельний порт.

Заклад відкрили 2001 року, згодом близько року ним керував світовий готельний оператор – Кемпінський. Та за десятиліття через конфлікт між співвласниками заклад зачинився.

Під час реконструкції мали замінити фасад, мережу водопостачання, каналізації та опалення. Але грошей так і не знайшли. Архітектори запевняють, що готель звели з порушеннями. Споруда не має бути вищою за будівлю морського вокзалу та й розміщена вона на насипних ґрунтах.

Лише концесія може врятувати хмарочос на березі моря – переконані у Міністерстві інфраструктури. Кажуть, уже є зацікавлені. Тож є шанси, що іноземний орендар зможе повернути заклад до життя та подарувати йому 5 зірок.

Нагадаємо, у Львові хочуть збудувати висотку між двома аварійними будинками.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.