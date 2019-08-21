Просроченные огнетушители и комнаты без окон: пожарная безопасность в хостелах Киева

Киевским отелям и хостелам есть что скрывать. Например, на Дарнице есть хостел, расположенный прямо в цехах завода. Факты ICTV во время рейда заметили там просроченные огнетушители, которые к тому же закрыты на ключ. Там и оголенные провода, и нет аварийного выхода.

Киевские жилые дома последние несколько лет заполонили хостелы, которые размещаются или на этажах, или в подвале. Место крайне опасное не только по контингенту, ведь это настоящий центр пожароопасности, где может вспыхнуть в любой момент.

Отели же, не имеющие проблем с пожарной безопасностью, пускают без помех. Там и исправные огнетушители, и работающая пожарная система, открытый аварийный выход и обученный персонал.

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Одна из столичных 5-этажек, в подвале которой устроили хостел, просто как на пороховой бочке. Там отсутствует аварийный выход, окон в номерах нет. Стены обшиты легковоспламеняющимся материалом и утепленные стекловатой вместе с проводкой.

То же и в отеле на Дарницкой площади. Хозяйка отеля все обещает исправить и признает: за три года к ним ни разу не приходил пожарный инспектор.

Эксперты говорят, что вместе с пожарной безопасностью полностью прогнила система проверок. Пожарный инспектор, который и увидит недостатки, должен в суде доказать, что они опасны для жизни, и только тогда заведение могут закрыть до устранения проблем. Но не меньше вопросов и к тем, кто выдает разрешения на строительство или открытие отелей и хостелов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Борисполе заработал капсульный хостел.

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