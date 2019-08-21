Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Просроченные огнетушители и комнаты без окон: пожарная безопасность в хостелах Киева

Киевским отелям и хостелам есть что скрывать. Например, на Дарнице есть хостел, расположенный прямо в цехах завода. Факты ICTV во время рейда заметили там просроченные огнетушители, которые к тому же закрыты на ключ. Там и оголенные провода, и нет аварийного выхода.

Киевские жилые дома последние несколько лет заполонили хостелы, которые размещаются или на этажах, или в подвале. Место крайне опасное не только по контингенту, ведь это настоящий центр пожароопасности, где может вспыхнуть в любой момент.

Отели же, не имеющие проблем с пожарной безопасностью, пускают без помех. Там и исправные огнетушители, и работающая пожарная система, открытый аварийный выход и обученный персонал.

Читайте: На 120 человек два туалета: условия и цены в нелегальных хостелах Киева

Одна из столичных 5-этажек, в подвале которой устроили хостел, просто как на пороховой бочке. Там отсутствует аварийный выход, окон в номерах нет. Стены обшиты легковоспламеняющимся материалом и утепленные стекловатой вместе с проводкой.

То же и в отеле на Дарницкой площади. Хозяйка отеля все обещает исправить и признает: за три года к ним ни разу не приходил пожарный инспектор.

Эксперты говорят, что вместе с пожарной безопасностью полностью прогнила система проверок. Пожарный инспектор, который и увидит недостатки, должен в суде доказать, что они опасны для жизни, и только тогда заведение могут закрыть до устранения проблем. Но не меньше вопросов и к тем, кто выдает разрешения на строительство или открытие отелей и хостелов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Борисполе заработал капсульный хостел.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шансов на спасение мало: Факты ICTV проверили отель Звезда в Одессе
Пожар в Одессе: фото и видео Токио Стар, снятые с дрона
Антисанитария и бордель вместо отеля: что известно о Токио Стар в Одессе
Пожар в Одессе: шестеро пострадавших в гостинице Токио Стар находятся в реанимации
Пожар в гостинице Токио Стар: три версии следствия
За пожар в Одессе будут отвечать виновники и владелец Токио Стар – Зеленский
Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в Одессе
Пожар в отеле Токио Стар: первое видео и фото очевидцев

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка