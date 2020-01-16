Влада проти громади. Чому жителі Сутисків на Вінниччині не можуть створити ОТГ

Бюрократія не дозволяє провести децентралізацію на Вінниччині. Об’єднатися з довколишніми селами жителі Сутисків хотіли ще чотири роки тому і навіть провели вибори. Люди мріяли, що в селі нарешті відкриють садочок, добудують водогін, залатають дороги та вирішать чимало господарських потреб.

Село Сутиски на Вінниччині може похвалитися активною роботою та покращеннями якості життя. Тут є велика школа, 10 підприємств та навіть приріст населення. Селяни готувалися до створення об’єднаної громади, провели вибори. Та восени, вже на самому фіналі створення ОТГ, дізналися, що обласна рада категорично проти такого рішення. Деталі у сюжеті Людмили Цимбалюк.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як і коли українці обиратимуть місцеву владу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.