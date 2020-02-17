Водители бросали авто прямо на дороге: последствия шторма Деннис в Британии

После шторма Деннис в Британии возникло мощное наводнение. Шторм принес с собой месячную норму осадков и ветры скоростью до 115 километров в час.

Худшая ситуация сейчас в Уэльсе и Англии. Реки вышли из берегов, затопив значительные территории. Улицы населенных пунктов в зоне бедствия залиты водой. Вода прибывала так быстро, что водителям приходилось бросать машины прямо на дороге и спасаться.

Некоторые поселки наводнение и вовсе отрезало от мира. Спасатели оказывают помощь жителям, добираясь до них на надувных лодках. Еще несколько тысяч человек непогода оставила без электричества.

Напомним, в Британии молния ударила в пассажирский самолет.

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