Водії кидали авто просто на дорозі: наслідки шторму Денніс у Британії
Після шторму Денніс в Британії в країні виникла потужна повінь. Шторм приніс із собою місячну норму опадів та вітри швидкістю до 115 кілометрів на годину.
Найгірша ситуація зараз в Уельсі та Англії. Річки повиходили з берегів, затопивши значні території. Вулиці населених пунктів у зоні лиха залиті водою. Вода прибувала так швидко, що водіям доводилося кидати машини просто на дорозі та рятуватися.
Деякі селища повінь й зовсім відрізала від світу. Рятувальники надають допомогу мешканцям, дістаючись до них на надувних човнах. Ще кілька тисяч людей негода залишила без струму.
Нагадаємо, у Британії блискавка вдарила у пасажирський літак.
2020-02-17
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