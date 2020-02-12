В Британии молния ударила в пассажирский самолет

Лайнер авиакомпании Aer Lingus, вылетевший из аэропорта Бирмингема и направлялся в Дублин попал под удар молнии.
Это произошло через три минуты после взлета – разряд молнии попал в самолет в небе над Великобританией. Лайнер не получил никаких повреждений и благополучно приземлился в Дублине.
В регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом Сиара, однако перевозчик решил не отменять рейс.
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Напомним, 17 сентября молния попала в футбольное поле на Ямайке во время проведения матча юношеских команд.
Источник: LAD Bible
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