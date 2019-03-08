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Волонтеры спасли бурую медведицу из частного зоопарка в Донецкой области

5-летнюю бурую медведицу Ласку, которую использовали для боев и тренировки охотничьих собак, привезли в медвежий приют Домажир на Львовщине.

Ласку удерживали в частном зоопарке в Донецкой области. Десяток медведей в тесных вольерах не могли даже подняться на задние лапы.

Волонтеры международного благотворительного фонда Фор Паас пытались освободить животное еще в прошлом году. Однако спасти бурую красавицу удалось только сейчас, когда владелец зверинца попал в тюрьму. Сегодня ее уже могут увидеть посетители убежища. Сейчас бурая красавица привыкает к просторному вольеру и учится не бояться людей.

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Сейчас приют занимает почти 10 га. Уже в следующем году его расширят вдвое, поэтому появится возможность помочь еще двум десяткам медведей. К слову, всех животных в Домажире стерилизовали, ведь принципиальная позиция организаторов парка: звери – не игрушки. Они не должны размножаться в неволе, чтобы не испытывать издевательств.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на базе отдыха под Харьковом медведь напал на женщину.

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